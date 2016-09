Ausstellung Gabriele Bittner

Langenhagen (ok). Zur Eröffnung der Ausstellung "Gabriele Bittner" Malerei lädt die Galerie Depelmann für Sonntag, 16. Oktober, zwischen 11 und 16 Uhr ein. Die Künstlerin, die selbst anwesend ist, beschäftigt sich in der Malerei vorwiegend mit dem Thema Landschaft. In den abstrakten Bildern spiegeln sich eigene Naturerfahrungen wider, die losgelöst von naturalistischen Abbildungen keine bewussten topographischen Assoziationen wecken sollen. Die Ausstelllung läuft bis zum 19. November.