Ausstellung mit Hein Bohlen

Langenhagen (ok). Er ist schon Stammgast in der Galerie Depelmann in Sachen Holzschnitte und Malerei. Die Ausstellungseröffnung mit Hein Bohlen ist am Sonntag, 11. März, zwischen 11 und 16 Uhr in der Galerie Depelmann. Der Künstler ist anwesend; zur Einführung spricht Frauke Engel. Die Ausstellung läuft bis zum 5. Mai.