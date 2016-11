Auto aufgebrochen

Schulenburg. Aus einem VW Touran wurden am Sonnabendvormittag Navi und Kindersitz gestohlen. Täter hatten die hintere Scheibe eingeschlagen sich so Zugang zum Fahrzeug verschafft. Auch an einem Hyundai, der ebenfalls an der Dorfstraße geaprkt war, wurde die hintere Scheibe eingeschlagen. Hier gelang es den Tätern nicht, die Türen zu öffnen.