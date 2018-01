Autodiebe unterwegs

Langenhagen-Godshorn. Ein an der Amselstraße geparkter VW Touran ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gestohlen worden. Der Zeitwert des Fahrzeugs liegt bei 4.000 Euro. Im selben Tatzeitraum wurde ein VW Caddy aufgebrochen, der am Roggenkamp geparkt war.

Der Zündmechanismus wurde manipuliert. Das Starten des Motors gelang offensichtlich nicht.