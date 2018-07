Autoknacker

Langenhagen (ok). Autoknacker waren nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtgebiet unterwegs. Am Herzweg ließen die Langfinger einen schwarzen Audi Q7 aus der Region Hannover mitgehen. Der Zeitwert für das Fahrzeug liegt bei etwa 40.000 Euro. An der Karl-Kellner-Straße bauten Diebe das Türschloss eines geparkten Audi A6 aus und manipulierten nach Auskunft der Polizei an den Sicherungen im Fahrzeuginneren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.