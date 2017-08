Automaten geknackt

Langenhagen. Diebe öffneten am Sonnabend zwischen 19 Uhr und Sonntag gegen 0.30 Uhr gewaltsam einen der Staubsaugerautomaten einer Waschanlage an der Gradestraße, um an das Münzgeld im Wertautomat zu gelangen. Bei zwei weiteren Automaten blieb es beim Versuch. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell nicht bekannt. Allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Automaten täglich geleert werden, sodass ein Aufbruch grundsätzlich nicht lohnenswert ist.

Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.