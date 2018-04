Autos aufgebrochen

Kaltenweide. Am Sonnentauweg, an der Glockenheide und am Kranichweg

geparkte PKW, VW Sharan und VW Tiguan, sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen worden. Fest eingebaute Multimediaeinheiten und in einem Fall zusätzlich noch ein mobiles Navigationsgerät des Herstellers TomTom wurden gestohlen.