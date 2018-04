Autos aufgebrochen

Langenhagen. Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche die Scheibe der Fahrertür eines VW Passat auf, der in Godshorn auf dem Ritterspornweg geparkt war, und gelangten in das Fahrzeuginnere. Es wurde das fest eingebaute Navigationsgerät sowie ein höherer Geldbetrag, welcher sich im Fahrzeug befand, entwendet. Ein weiterer VW Passat wurde am Freitag vergangener Woche aufgebrochen, der an der Bothfelder Straße am Parkplatz Silbersee geparkt war. Täter entwendeten das von außen sichtbar abgelegte Portemonnaie mit entsprechenden Dokumenten, EC-Karten und 50 Euro Bargeld.