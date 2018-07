Autos aufgebrochen

Langenhagen. Drei an der Flughafenstraße geparkte PKW sind in der vergangenen Woche beschädigt worden. Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben eines Opel Astra, eines Ford C-Max und eines Peugeot 208 ein und entwendeten in zwei Fällen die mobilen Navigationsgeräte. In einem Fall ist das Diebesgut noch nicht bekannt.