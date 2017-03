Autos geklaut

Krähenwinkel (ok). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe einen anthrazitfarbenen SUV, Ford Kuga, mit dem amtlichen Kennzeichen H-CL 8644 "Auf der Drenße" in Krähenwinkel geklaut. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auf dem Park-und-Ride-Parkplatz an der Brüsseler Straße haben Diebe am Donnerstag einen schwarzen SUV, Mazda CX 5 mit dem amtlichen Kennzeichen HK-RA 8888 mitgehen lassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.