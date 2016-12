Autos gestohlen

Langenhagen (ok). Zwei Autodiebstähle meldet die Polizei von Dienstagabend in Langenhagen. In der Oppelner Straße ist zwischen 21.50 und 22 Uhr ein brauner Toyota RAVA mit dem amtlichen Kennzeichen H-TS 1974 verschwunden. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr ist ein grauer Honda CRV mit dem amtlichen Kennzeichen H-EL 2310 gestohlen worden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.