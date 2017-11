Autos und Anhänger gestohlen

Langenhagen. Zwei Autos und ein Anhänger sind in in der vergangenen Woche gestohlen worden. An der Ackerstraße entwendeten Täter den schwarzen Mercedes Benz S320 mit dem Kennzeichen H-KH 4465. Der Zeitwert des Fahrzeugs liegt bei 20.000.

Ein grau-silberner "VW T4 California Freestyle“ mit dem Kennzeichen OD-HH 1701 ist an der Karl-Kellner-Straße gestohlen worden. Hier liegt der Zeitwert des Fahrzeugs bei 15.000 Euro.

Ein an der Hans-Böckler-Straße geparkter Kfz-Anhänger des Herstellers Barthau, amtliches Kennzeichen H-XY 1187, Zeitwert 2.000 Euro ist im selben Zeitraum gestohlen worden.