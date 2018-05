Autoteile ausgebaut

Langenhagen. Vor Pfingsten sind Teile an geparkten Fahrzeugen ausgebaut und gestohlen worden. Zwei an der Straße Brinkholt geparkte BMW wurden durch Einschlagen der Scheibe der Fahrerseite geöffnet, die Xenon-Scheinwerfer wurden ausgebaut und entwendet.

Der entstandene Schaden je Fall wird auf 2.500 Euro geschätzt.



Zuvor ist ein an der Niederrader Allee geparkter VW Tiguan aufgebrochen und das fest eingebaute Multimediagerät ausgebaut und und entwedet worden. Der entstandene Schaden wird auf 1.800 Euro geschätzt.