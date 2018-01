Baby- und Kinderbasar

Hannover (ok). Zum großen Baby- und Kinderbasar lädt die katholische Kita Heilig Geist für Sonnabend, 3. März, in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr ein. Wo? Im Gemeindehaus der Heilig-Geist-Kirche an der Kurze-Kamp-Straße in Bothfeld. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt; Verkauf findet auch außer Haus statt.