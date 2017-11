Babys in der Bibliothek

Langenhagen. Eltern oder Großeltern mit Kindern im Alter zwischen zwölf Monaten und vier Jahren sind beim Treffen "Babys in der Bibliothek" willkommen. Bilderbücher und Fingerspiele bestimmen das Programm. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 16. November, um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek an der Konrad-Adenauer-Straße, Ecke Schützenstraße. Die Veranstaltung dauert eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich.