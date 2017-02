Bachelor und Flirtparty

Langenhagen. Der Valentinstag steht vor der Tür, es ist an der Zeit rote Rosen zu vergeben! Am nächsten Sonnabend, 11. Februar, ab 19.30 Uhr heißt das Motto „Bachelor-Flirt-Party“ bei der Eisdisco in der Eishalle Langenhagen.

Bei der Flirtparty haben alle Rosenkavaliere die Chance, Rosen an die Damen und Herren ihrer Wahl zu vergeben. Außerdem können kleine Flirtbotschaften per Brief geschrieben und beim DJ abgegeben werden. Jeder Flirtpartyteilnehmer bekommt hierzu eine Nummer, die man sich aufkleben kann, damit die Briefe auch die richtige Person erreichen.