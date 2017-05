Bad und IGS

Langenhagen (ok). Die Diskussion um den Fortbestand des Godshorner Bades und eine dritte integrierte Gesamtschule in Langenhagen geht bei der Ratssitzung, 15. Mai, in die nächste Runde. Außerdem stehen diverse Erläuterungs- und Auswertungsberichte auf der Tagesordnung. Im Fokus der Ratsmitglieder steht auch der Beirat für Menschen mit Behinderungen, für den eine Satzung konzipiert werden soll. Insgesamt stehen 31 Punkte auf dem Programm. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.