Bargeld, Brille und Hut gestohlen

Langenhagen. Auf dem Marktplatz, vormittags um 10.45 Uhr, kam es nach Angaben der Polizei an Heiligabend zu einem Taschenraub. Während eine 89-jährige Langenhagenerin in einem Supermarkt ihren Einkauf tätigt, entwendet eine unbekannte Person ihr zwei Taschen, die sie an ihren Rollator gehängt hatte. Neben Bargeld wurden ihr auch eine Brille und ein Hut entwendet.