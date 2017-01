Bargeld gestohlen

Langenhagen. Von Dienstag, 8.30 Uhr, auf Mittwoch, 17.30 Uhr, drangen in eine Wohnung im Sollingweg in Langenhagen ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten schließlich einen höheren Bargeldbetrag. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.