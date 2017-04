Bargeld gestohlen

Langenhagen. Am Montag kam es zwischen 7.55 und 13.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Taunusweg in Langenhagen zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl. Durch den Täter wurde eine Wohnungseingangstür aufgehebelt und im Wohnobjekt nach Wertgegenständen gesucht. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist als Diebesgut Bargeld bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 7 28 08-17 in Verbindung zu setzen.