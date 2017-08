Barrierefrei

Langenhagen. Alle Menschen, mit oder ohne Handicap, die mithelfen möchten, Barrieren in unserer Stadt abzubauen, sind herzlich eingeladen. Am Montag, 21. August, um 18:30 Uhr findet das nächste Treffen des Arbeitskreises Barrierefreies Langenhagen in der Mensa des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße statt. Themen sind unter anderem der SoVD und der Pflegestützpunkt Ferner ist ein Gedankenaustausch über den Einsatz des Arbeitskreises für eine weitere Verbesserung des Zugangs zur VHS im Hinblick auf Barrierefreiheit geplant.