Barrierefreiheit

Langenhagen (ok). Der Arbeitskreis Barrierefreiheit trifft sich das nächste Mal am Montag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße. Zu Gast wird der Behindertenbeirat Wedemark sein. Ein weiteres Thema ist die Mängelliste.