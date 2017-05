Barrieren abbauen

Langenhagen. Das nächste Treffen des Arbeitskreises "Barrierefreies Langenhagen" ist für Montag, 15. Mai um 18.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums, an der Konrad-Adenauer-Straße 21 geplant. Menschen, mit oder ohne Handicap, die mithelfen möchten, Barrieren in Langenhagen abzubauen, sind zur Teilnahme eingeladen.

Weitere Informationen gibt es bei Hans-Gerhard Nest, Arbeitskreis-Leitungsteam, unter der Telefonnummer 0157 70 72 72 36.