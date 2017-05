Basar bei den Strolchen

Langenhagen. Am Sonnabend, 3. Juni, gibt es in der Kita Langenhagener Strolche, Hindenburgstraße 122, zwischen 14 und 16.30 Uhr einen Tag der offenen Tür mit kleinem Basar. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und Grillen gesorgt. Während Eltern sich gemütlich umschauen, können sich die Kinder beim Kinderschminken vergnügen. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich gerne per E-Mail anmelden: Leitung@langenhagener-strolche.de.