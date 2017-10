Basar mit Mittagsimbiss

Krähenwinkel. Der Weihnachtsbasar des DRK-Krähnenwinkel ist am Sonntag, 5. November, im Dorfgemeinschaftshaus. Erstmalig in diesem Jahr ist Start um 11 Uhr. Ende ist um 17 Uhr.

Das Jugendrotkreuz und die Mitglieder des Ortsvereins haben für die Besuchern eine breite Palette von „Selbstgebasteltem“, Modeschmuck, selbstgemachter Marmelade, Gestecke und vieles mehr vorbereitet. Außer der beliebten Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen gibt es ab 11 Uhr bereits einen Mittagsimbiss. Der Weihnachtsbasar in Krähenwinkel ist übrigens einer der letzten Basare in Langenhagen.