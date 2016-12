Basar und Basteln

Tag der offenen Tür in der Kita Arche

Kaltenweide. Während des Kaltenweider Weihnachtsmarktes am Sonnabend, 10. Dezember, lädt die Christliche Kita "Die Arche" in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Im Kita-Gebäude in der Kananoher Straße 19 wird das Mitarbeiterteam der Arche interessierten Familien und Besuchern das Konzept vorstellen und durch die Räumlichkeiten führen. Gleichzeitig wird ein bunter Weihnachtsbasar und unterschiedliche Bastelaktionen für Kinder stattfinden. Groß und Klein können sich zusätzlich in der Ostfriesischen Teestube mit echtem Ostfriesentee samt Kluntje und Sahne stärken. Dazu werden Plätzchen- und Keksleckereien gereicht, die von den Arche-Kindern gebacken wurden. Infos unter http://febel-ev.de/.