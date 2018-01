Basic Motion

Langenhagen (ok). Wer in einer lustigen kommunikativen Sportgruppe seine Fitness erhalten und verbessern möchte, ist bei "Basic Motion" – einer Initiative des SSV Langenhagen – genau richtig. Treffen ist immer donnerstags zwischen 19 und 20 Uhr in der Karl-Kellner-Straße 105f in den Räumen von Sylvies Dance Studio. Dreimal Probetraining ist mmöglich. Mehr Infos unter der Telefonnummer (0170) 1 44 80 24 oder auf www.ssv-langenhagen.de.