Basteln mit Tetra Paks

Langenhagen. Der Verein win e.V. – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH und die Gruppe Vielfältig der GBA Langenhagen laden ein zum kreativen Bastelvormittag ein. Am Mittwoch, 16. November können alle Interessierten kleine Geschenke aus Tetra Paks basteln. Außerdem stehen Kaffee und Tee trinken und Plaudern auf dem Programm. Beginn ist 10 Uhr, Treffpunkt ist der Quartierstreff in der Freiligrathstraße 11. Mit weihnachtlichen Stoffen werden die Tetra Paks in kleine Geschenktüten verwandelt, die dann je nach Geschmack gefüllt werden können. Das Angebot ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen erhalten Interessierte im Quartierstreff Wiesenau oder unter Telefon (0511) 8 60 42 16.