Bauen, Kaufen, Versichern

Seminar am Mittwoch, 25. April

Langenhagen. In diesem Seminar am Mittwoch, 25. April (18.15 bis 21.30 Uhr, 21 Euro), im VHS-Treffpunkt geht es unter anderem um Baufertigstellungsversicherung, Baugewährleistungsversicherung, MaBV, Abnahme, Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung, Elementarversicherung, Lebensversicherung, Beratungspflicht – alles Dinge, die beim Bau oder Kauf eines Eigenheims bedacht werden müssen. Nähere Infos erhalten Interessierte unter (0511) 7307-97 07 (Volker Seemann). Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (7307-9718) oder eMail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.