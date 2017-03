Baustelle am Reuterdamm

Abschluss wahrscheinlich am Donnerstag, 13. April

Langenhagen. Nach Fertigstellung der Neubauten im Bereich Reuterdamm 68 bis 72 und der erfolgten Anschlussarbeiten werden neue Grundstückszufahrten hergestellt sowie der dortige Fuß- und Radweg ausgebaut. Die mit diesen Arbeiten beauftragte Firma beginnt in diesen Tagen mit den Vorbereitungen und richtet dort voraussichtlich am Montag, 27. März, eine Baustelle ein. Die Arbeiten sollen planmäßig am Donnerstag, 13. April, abgeschlossen sein.Die Baustelle wird mit Leitbarken in Bord und Gosse eingerichtet. Somit wird nur ein geringer Teil der Fahrbahn für die Arbeiten abgesperrt. Bei Anlieferungen kann es jedoch kurzfristig zu Einschränkungen für den Verkehr in Richtung Theodor-Heuss-Straße und Grenzheide (Osten) kommen.Beeinträchtigungen für Fußgänger und Radfahrer lassen sich hingegen nicht vermeiden. Sie müssen auf Grund des gesperrten Fuß- und Radweges auf die andere Straßenseite wechseln.Die Gesamtkosten für die Arbeiten, inklusive Pflasterung einer ungefähr 300 Quadratmeter großen Fläche, belaufen sich auf einen geringen fünfstelligen Betrag. Sie werden anteilig von den Versorgungsunternehmen und der Stadt Langenhagen sowie den Anwohnern für die Herstellung der neuen Zufahrten getragen.