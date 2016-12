Halteverbote ab 13. Dezember

Langenhagen. Die Baustelle für das Kinderhaus wird ab Dienstag, 13. Dezember, eingerichtet. Für die An- und Abfahrt der Baustelle gilt eine Einbahnstraßen-Regelung: Die Anfahrt erfolgt über Am Osterberg und die Abfahrt über die Zellerie. Aufgrund der begrenzten Breite beider Straße werden für die Dauer der Baustellentätigkeit eine Halteverbotszone in der Straße Am Osterberg eingerichtet sowie einige Parkplätze am Wendehammer Zellerie gesperrt.