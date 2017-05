Behinderung durch Radrennen

Langenhagen. Der RC Blau-Gelb Langenhagen veranstaltet am Pfingstsonntag, 4. Juni, im Hindenburgviertel sein traditionelles Pfingstkriterium. Während der Rennen können Straßen nicht befahren werden und besonders auch Anlieger ihre Grundstücke von 11 bis 17.30 Uhr mit Fahrzeugen nicht erreichen oder verlassen. Die Rennstrecke: Start/Ziel: Südliche Kurt-Schumacher-Allee, In den Kolkwiesen - Ilmenaustraße - Emil-Berliner-Straße. Im genannten Zeitabschnitt besteht an der Rennstrecke Halte- und Durchfahrverbot.