Beim Ausparken

Langenhagen (ok). Der Unfall ereignete sich bereits am 16. August gegen 11.30 Uhr auf der Walsroder Straße, Höhe Kino. Der Harley-Fahrer ist nach eigenen Angaben aus Richtung Norden gekommen, als ihn ein Auto beim Ausparken angefahren habe. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer, an seiner Maschine entstand Totalschaden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0173) 6 39 43 22.