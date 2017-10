Beim Diebstahl beobachtet

Langenhagen. Sonntagmorgen um 5 Uhr beobachtete ein Anwohner am Wachtelsteig zwei dunkel gekleidete Personen, die mit einer Taschenlampe in einen Pkw leuchteten und anschließend etwas aus dem Pkw heraushoben. Eine Überprüfung durch Polizisten ergab einen Einbruchsdiebstahl von Werkzeug in Pkw. Über die Aussage des Zeugen konnten die Fahnder eine tatverdächtige Person vorläufig festnehmen.