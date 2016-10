Beim Diebstahl festgehalten

Godshorn. Eigentümer einer Garage an der Lessingstraße haben am Sonnabend um 11.30 Uhr bemerkt, dass ein Dieb damit beschäftigt war, ein Fahrrad zu stehlen. Mehrere elektrische Geräte hatte der Dieb für den Abtransport bereits bereitgelegt. Sie alarmierten die Polizei und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Die Polizeibeamten wurden durch den 25jährigen polnischstämmigen Mann aufgrund ihres Einschreitens beleidigt, so dass gegen ihn mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.