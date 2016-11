Beim Einbruch gescheitert

Langenhagen. Ein Haus am Breimerwinkel war nun das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten das Fenster zur Garage und eine Gartenpforte auf, um in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks zu gelangen. Hier versuchten die Täter dann eine Nebeneingangstür, eine Terrassentür und ein Fenster zu öffnen, scheiterten jedoch und gelangten nicht in das Objekt.