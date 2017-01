Beim Parken beschädigt

Langenhagen. Am Sonnabend, gegen 14 Uhr, musste der Halter eines Audi A6 bei der Rückkehr zu seinem an der Hessenstraße geparkten Pkw feststellen, dass dieser offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden war. Die linke Seite des Audi wies diverse Kratzer im Lack sowie Eindellungen auf. Aufgrund der massiven Schäden ist davon auszugehen, dass der Verursacher den Zusammenstoß beim Ausparken bemerkt haben muss. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um bei dem Verursacher um einen Klein- Lkw oder Transporter gehandelt haben. Der entstandene Schaden am Audi wird auf 4.000 Euro geschätzt.