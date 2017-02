Beim Parken beschädigt

Langenhagen. An der Kreuzung Im hohen Felde und Rathenaustraße ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein geparkter schwarzer Hyundai am hinteren linken Kotflügel beschädigt worden. Lackspuren wiesen darauf hin, dass ein weißer Pkw beim Ein- oder Ausparken auf dem linksseitig befindlichen Stellplatz gegen den Hyundai gestoßen war. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.