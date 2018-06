Beim Parken beschädigt

Langenhagen. Auf dem Getränkemarkt-Parkplatz an der Hans-Böckler-Straße wurde ein geparktes Auto am Freitag zwischen 12.50 und 13 Uhr beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparktem, braunen VW Passat entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.