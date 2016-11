Beim Vorbeifahren touchiert

Langenhagen. Zwei geparkte Fahrzeuge sind am vergangenen Wochenende beschädigt worden. Im Verlauf des Freitags wurde ein am Fahrbahnrand der Niedersachsenstraße

abgestellter VW Polo am linken Außenspiegel und dem Kotflügel touchiert. Hierbei entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Ein an der Berliner Allee abgestellter Mercedes wurde am Sonnabend um 16.50 Uhr am Außenspiegel beschädigt. In beiden Fällen setzten die Verursache ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.