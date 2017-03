Beirat

Langenhagen (ok). Schulbusverkehr, die stadtweite Elternbefragung in Sachen Schule und die Umwandlung der Robert-Koch-Realschule in eine integrierte Gesamtschule sind die zentralen Themen der Bildungs-, Schul- und Kulturausschusssitzung am Dienstag, 4. April, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Schon am Donnerstag, 30. März, trifft sich der Sozial-, Inklusions- und Sportausschuss ab 17.45 Uhr im Ratssaal, um unter anderem über einen Beirat für Menschen mit Behinderungen zu diskutieren. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzungen finden wie immer Einwohnerfragestunden statt.