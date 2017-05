Beirat für Senioren

Langenhagen (ok). Berichte, Anträge, Budget und Satzung: Die Themen der nächsten Sitzung des Seniorenbeirates sind vielfältig. Termin ist am Dienstag, 30. Mai, ab 10 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.