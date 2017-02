Benefizkick

Engelbostel (ok). Er liegt nach einem schweren Autounfall seit mehr als vier Jahren im Wachkoma. Jetzt läuft am Sonnabend, 25. Februar, ab 13 Uhr ein Benefizturnier für Ex-96-Profi Hakan Bicici im Soccerpark am Stadtweg in Engelbostel. Mit dabei sind Teams wie die Traditionsmannschaft von Hannover 96, die Traditionsteams von Werder Bremen und dem FC St. Pauli sowie von Eintracht Braunschweig und dem TSV Havelse. Außerdem eine Vertretung der Hannover Scorpions.