Beratung zur Pflege

Langenhagen. Beratung bietet die Region zu den Themen Pflege, Wohnsituation, Betreuung und Vorsorge auch in Langenhagen - bisher zu finden im Rathaus, nun im Bürohaus an der Schützenstraße, zweites Obergeschoss, Raum 2.17, so der Hinweis der Stadtverwaltung. Ansprechpartnerin ist Christine Ebers, Telefon (0511) 73 07 93 23. Pflegeberatung gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr und an jedem vierten Montag im Monat von 9 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr.