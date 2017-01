Berichte und Wahlen

Krähenwinkel (ok). Berichte des Vorstands sowie Wahlen zum Schatzmeister, zum stellvertretenden Vorsitzenden, Ressort Sport, zum Jugendleiter und zum Kassenprüfer sind einige der Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Aber natürlich werden auch verdiente und erfolgreiche Sportler aller Sparten am Freitag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr im Vereinsheim am Stucken-Mühlen-Weg.