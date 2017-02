Beruhigung für Hunde

Langenhagen. Einen neuen Weg im Umgang mit Hunden verspricht die "Methode Tellington-TTouch". In einem Einführungsseminar am Sonntag, 5. März, von 10 bis 17 Uhr können Hundehalter ihre Hunde mitbringen. Erlernt wird die nach Linda Tellington-Jones benannte Methode, mit der Hunde mittels sanft kreisenden Berührungen beruhigt werden können. Diese Methode wirkt entspannend, beispielsweise beim Autofahren, bei lauten Geräuschen, während eines Gewitters oder an Silvester sowie bei Stress und Angst beim Tierarzt und bei Schmerzen. Die Methode ist zudem wirksam bei Arthrose, Hüftgelenksdysplasie und Verdauungsproblemen.

Anmeldungen werden persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegengenommen.