Bescheide verschickt

Langenhagen, Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Langenhagen verschickt ab Mitte Januar die Grundabgabenbescheide für das Jahr 2018. Die Abwassergebühren für die Schmutzwasserbeseitigung wurden zum 1. Januar auf 1,63 Euro je Kubikmeter und für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 0,25 Euro je Berechnungseinheit gesenkt. Die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. In den neuen Bescheiden sind alle Änderungsmitteilungen der Grundstückseigentümer (Abgabenpflichtigen) bis zum 20. Dezember berücksichtigt. Die Bescheide sind an die Abgabenpflichtigen beziehungsweise an deren Zustellbevollmächtigte adressiert. Weitere Informationen zu den oben genannten Gebühren stehen im Internet unter www.se-langenhagen.de zur Verfügung.