Beschwingt und dynamisch

Schnupper-Tanzkurs Lindy-Hop

Langenhagen. Der Lindy-Hop stand schon immer für Spaß und Freiheit. Dieses Lebensgefühl soll bei einem Schnupper-Tanzkursus vermittelt werden. Egal ob langsame oder schnelle Musik, mit fester Tanzfolge oder nur frei nach der Musik, ob mit oder ohne Akrobatik, als Paar oder mit anderen Paaren als Formation - alles ist erlaubt, was Spaß macht. Wer teilnehmen möchte, ist beim Rock´n´Roll und Boogie-Woogie-Club Albatros von Sparta Langenhagen herzlich willkommen.Anmeldungen und Rückfragen bitte bei Michael Höhne: Telefon 0171 324 80 21.Beginn ist am Mittwoch, 2. November, um 18 Uhr in der Sporthalle der Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße.