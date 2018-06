Bestohlen

Hannover. Gestern Mittag haben Zivilfahnder der Bundespolizei einen gesuchten Dieb im Hauptbahnhof Hannover erkannt und festgenommen. Der 30-jährige Syrer hatte am vergangenen Sonnabendabend eine 78-jährige Dame aus Langenhagen bestohlen. Die Seniorin hatte ihr Gepäckstück beim Einkauf in einer Bäckerei im Hauptbahnhof kurz

abgestellt. Darin waren ein Goldarmband und hochwertige Kosmetika im

Wert von insgesamt 700 Euro. Das Opfer erstattete Anzeige bei der Bundespolizei. Im Rahmen der Videoauswertung war ein Tatverdächtiger deutlich zu erkennen. Gestern

sahen die Zivilfahnder den Mann dann im Hauptbahnhof und nahmen ihn

fest. Der Syrer hält sich seit Sommer 2015 als Asylbewerber in

Deutschland auf und ist seitdem mehrfach wegen diverser

Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er ist im

Besitz einer Duldung und hat einen festen Wohnsitz in Hannover. Nach

Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann gehen.