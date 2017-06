Besuch der Waldbühne

Engelbostel-Schulenburg. Der AWO-Ortsverband bietet noch bis Mitte Juli die regelmäßigen Termine mit Skatspiel, Klönen und Handarbeit in der Begegnungsstätte, Kreuzwippe 1, an. Die Sommerpause ist für den Zeitraum 15. Juli bis 5. August angekündigt. Einzige Aktion während dieser Zeit ist die AWO-Fahrt zur Waldbühne Otternhagen am Sonntag, 30. Juli. Abfahrt ist um 15 Uhr am Treffpunkt, Kreuzwippe 1. Weitere Informationen gibt es in der Begegnungsstätte montags, dienstags, mittwochs und freitags ab 14.30 Uhr oder telefonisch unter (0511) 78 17 90.